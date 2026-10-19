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19 октября, 14:11

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CTV News: в Канаде объявлен траур после пожара на военной базе

В Канаде объявлен траур после пожара на военной базе

Фото: ТАСС/EPA/Walter Tychnowicz

В Канаде объявлен траур после пожара на военной базе Уэйнрайт, в результате которого погибли четверо военнослужащих. Об этом сообщает RT со ссылкой на CTV News.

По данным СМИ, флаги на всех федеральных зданиях приспущены до половины мачты. Также установлены личности погибших: сержант Морган Вонг, рядовой Шон Фаррелл, рядовой Эйдан Голдинг и рядовой Хайден Ликкемарк.

Крупное возгорание на военной базе произошло 18 октября. Премьер канадской провинции Альберта Даниэль Смит назвала случившееся трагическим происшествием.

Согласно последним данным, пострадали 39 человек, 19 из них находятся в критическом состоянии. Все они госпитализированы. Еще 4 человека погибли. Причины пожара в настоящее время не называются.

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