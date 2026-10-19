00:53Происшествия
39 человек пострадали при пожаре на военной базе в Канаде
Фото: 123RF.соm/warongdech
Число пострадавших после пожара на военной базе Уэйнрайт в Канаде достигло 39 человек. По данным телеканала CTV, 19 из них находятся в критическом состоянии.
Сославшись на премьер-министра провинции Альберта Даниэль Смит, журналисты уточнили, что все пострадавшие были госпитализированы.
При этом по меньшей мере четыре человека погибли, добавил премьер-министр Канады Марк Карни.
Возгорание произошло на территории военной базы в Альберте в субботу, 17 октября. Смит назвала случившееся трагическим происшествием.