39 человек пострадали при пожаре на военной базе в Канаде

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Число пострадавших после пожара на военной базе Уэйнрайт в Канаде достигло 39 человек. По данным телеканала CTV, 19 из них находятся в критическом состоянии.

Сославшись на премьер-министра провинции Альберта Даниэль Смит, журналисты уточнили, что все пострадавшие были госпитализированы.

При этом по меньшей мере четыре человека погибли, добавил премьер-министр Канады Марк Карни.

Возгорание произошло на территории военной базы в Альберте в субботу, 17 октября. Смит назвала случившееся трагическим происшествием.