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25 сентября, 12:25

Происшествия

В Мексике 1 человек погиб и 10 пострадали при возгорании пиротехники

Фото: depositphotos/dechevm

Один человек погиб и 10 пострадали, в том числе восемь детей, в результате возгорания грузовика с пиротехникой во время праздничной процессии в Мексике. Об этом сообщает газета Jornada со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в городе Куаутитлан-Искальи штата Мехико. Во время праздника жители запускали петарды, и одна из них попала в проезжавший рядом грузовой автомобиль, перевозивший пиротехнические изделия. После этого машина загорелась.

По данным СМИ, пострадавшие получили травмы и ожоги головы, глаз и ушей.

Ранее пожар вспыхнул в доме престарелых в чилийской коммуне Питруфкен. Из-под завалов сгоревшего здания спасатели вытащили тела 16 человек. Еще 10 граждан эвакуировали. О том, что могло стать причиной возгорания, информации нет.

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