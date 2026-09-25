Мосжилинспекция выявила незаконную перепланировку квартиры в Хамовниках

Фото: МАХ/"Мосжилинспекция"

Мосжилинспекция выявила незаконную перепланировку квартиры в доме в Языковском переулке в районе Хамовники. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для проверки стала жалоба соседа, который обратил внимание на затянувшийся ремонт в квартире на втором этаже и заподозрил незаконные работы. Владелец помещения отказывался пускать инспекторов внутрь, поэтому доступ был обеспечен судебными приставами на основании решения Хамовнического районного суда.

В ходе осмотра выяснилось, что в квартире самовольно демонтированы ненесущие перегородки с дверными проемами, а также обустроен совмещенный санузел, площадь которого увеличена за счет коридора, и установлено новое сантехническое оборудование. Мосжилинспекция обязала нарушителя привести жилое помещение в соответствие с технической документацией или узаконить изменения в установленном порядке.

Ранее москвичам рассказывали, что возможность оформлять согласование переустройства и перепланировки помещения в многоквартирном доме (МКД) при помощи mos.ru действует уже 13 лет. При этом с апреля 2025 года сроки согласования планируемых и уже выполненных работ сокращены с 30 до 20 рабочих дней. Также все изменения сразу вносятся в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

