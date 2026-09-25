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25 сентября, 17:56

Общество

Роспотребнадзор объяснил, почему осенью лисы чаще выходят в город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Осенью лисы чаще появляются в жилых районах, поскольку молодые животные начинают искать собственные территории, а городская застройка приближается к местам их обитания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора.

Там рассказали, что весной у лис появляются детеныши, которые к осени заметно подрастают и уже внешне напоминают взрослых особей. В это время они начинает расселяться – неопытные звери осваивают самостоятельную жизнь и отправляются на поиски собственных участков.

Еще одной причиной появления лис в жилой застройке становится разрастание городских агломераций – дома все ближе подходят к местам обитания диких животных.

Зверей также привлекает доступная пища. Они могут находить ее среди пищевых отходов или получать от горожан, которые специально подкармливают безнадзорных животных.

В Росприроднадзоре напомнили, что кормить лисиц запрещено. Еда, которую употребляет человек, может навредить дикому животному, а привыкшие к подкормке лисы начнут чаще выходить к людям.

В ведомстве также предупредили, что поведение зверей может быть непредсказуемым: если лиса спокойно приняла пищу из рук при одной встрече, это не гарантирует, что в следующий раз она не нанесет человеку травмы.

Кроме того, лисицы могут переносить бешенство. Особенно опасным признаком специалисты назвали поведение, при котором животное само приближается к человеку, позволяет себя гладить и ведет себя как домашнее. Такая доверчивость может указывать на то, что лиса нездорова.

Также в конце августа в Москве начался сезон гона лосей, который продолжается до начала октября и достигает пика в середине сентября. В этот период животные могут терять осторожность, вести себя возбужденно и непредсказуемо, выходить в парки, приближаться к людям и появляться на дорогах. При встрече с лосем специалисты советуют не подходить к нему, не шуметь, не пытаться кормить или фотографировать зверя, а спокойно отойти на безопасное расстояние.

Лисы стали чаще выходить к жилым домам в Подмосковье

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