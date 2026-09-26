Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у побережья Новой Каледонии

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Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано в южной части Тихого океана, к северо-востоку от островов Луайоте, входящих в состав Новой Каледонии. Об этом сообщает европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков располагался в 252 километрах от города Нумеа, административного центра территории. Очаг залегал на глубине 6 километров. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее землетрясение магнитудой 4,1 было зарегистрировано в российской части Кавказского региона. Его очаг залегал на глубине 10 километров, а эпицентр находился в 21 километре к западо-юго-западу от Сочи.

Еще одно сейсмособытие силой 5,1 балла произошло до этого в восточной части Турции, в 24 километрах к северо-западу от города Шанлыурфа. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.