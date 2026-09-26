Россия намерена добиваться прекращения украинизации повестки ОБСЕ

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Москва будет настаивать на том, чтобы повестка ОБСЕ перестала быть безосновательно украинизированной, а организация сосредоточилась на первопричинах кризиса европейской безопасности и путях его преодоления. Об этом сообщил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

По его словам, если такой подход будет принят, появится возможность подключить ОБСЕ к более широкой дискуссии о безопасности в евразийском масштабе.

"Если нам удастся вывести коллег на деполитизированный разговор по этим вопросам, даже если он будет неформальным, это уже будет большим шагом вперед", – приводит РИА Новости слова Полянского.

Ранее в МИД России заявили, что стремление Евросоюза и НАТО продавливать собственные узкоблоковые интересы на венской площадке привело ОБСЕ к глубокому кризису.

Вместе с тем данная ситуация не снимает с государств-участников обязательств по перечислению ежегодных взносов в Сводный бюджет организации, добавили в российском ведомстве.