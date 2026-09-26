Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября, 09:16

Безопасность
Главная / Новости /

Психолог Колобова: дети от 11 до 17 лет наиболее уязвимы для уловок мошенников

Психолог рассказала, когда дети наиболее уязвимы для уловок мошенников

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Подростки в возрасте от 11 до 17 лет наиболее уязвимы для уловок мошенников, сообщила в беседе с РИА Новости кандидат психологических наук, клинический психолог Светлана Колобова.

"Они хотят решать все сами, но способность оценивать риски и последствия своих действий у них еще развивается. Именно это и делает их наиболее податливыми", – сказала эксперт.

Психолог отметила, что аферисты чаще всего воздействуют на подростков через эмоции – страх, азарт, любопытство, чувство срочности или влюбленность. Например, злоумышленники могут просить "срочно" скинуть персональные данные, номера карт или деньги.

Детей младше 11 лет тоже могут обмануть, но схемы здесь иные – чаще всего это предложения подарков, игр или призов. По словам Колобовой, маленькие дети не всегда понимают, с кем общаются в интернете, поэтому могут выполнить просьбы незнакомцев.

Ранее в МВД назвали фразы, которыми мошенники склоняют людей к преступлениям. Например, они говорят жертве, что та помогает полиции задержать преступников или участвует в секретной операции. Также злоумышленники могут убеждать человека, что он получит деньги за подработку или должен предоставить банковскую карту лишь для технической операции.

Читайте также


безопасность

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика