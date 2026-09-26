Психолог Колобова: дети от 11 до 17 лет наиболее уязвимы для уловок мошенников

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Подростки в возрасте от 11 до 17 лет наиболее уязвимы для уловок мошенников, сообщила в беседе с РИА Новости кандидат психологических наук, клинический психолог Светлана Колобова.

"Они хотят решать все сами, но способность оценивать риски и последствия своих действий у них еще развивается. Именно это и делает их наиболее податливыми", – сказала эксперт.

Психолог отметила, что аферисты чаще всего воздействуют на подростков через эмоции – страх, азарт, любопытство, чувство срочности или влюбленность. Например, злоумышленники могут просить "срочно" скинуть персональные данные, номера карт или деньги.

Детей младше 11 лет тоже могут обмануть, но схемы здесь иные – чаще всего это предложения подарков, игр или призов. По словам Колобовой, маленькие дети не всегда понимают, с кем общаются в интернете, поэтому могут выполнить просьбы незнакомцев.

Ранее в МВД назвали фразы, которыми мошенники склоняют людей к преступлениям. Например, они говорят жертве, что та помогает полиции задержать преступников или участвует в секретной операции. Также злоумышленники могут убеждать человека, что он получит деньги за подработку или должен предоставить банковскую карту лишь для технической операции.