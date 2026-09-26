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26 сентября, 14:14

Политика

Зеленский сообщил о разрушении ряда энергообъектов в трех областях Украины

Фото: AP Photo/Heather Khalifa

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале о разрушении энергетических объектов в Полтавской, Николаевской и Винницкой областях.

Какие именно объекты повреждены и сколько их, Зеленский не уточнил.

Российские военные в ночь на 26 сентября нанесли удары БПЛА по объектам портовой и транспортной инфраструктуры, а также по логистическим и коммуникационным центрам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В результате в Одесской области был поражен портовый пункт в населенном пункте Вилково, через который на Украину поступали оружие и боеприпасы из европейских государств. Кроме того, удар нанесен по логистическому центру "Новая почта", где хранились военные грузы для нужд ВСУ.

Также атакован был автомобильный мост в населенном пункте Маяки, задействованный для переброски грузов военного назначения. В Киеве был поражен центр обработки данных "Космонова", который обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи Starlink в интересах ВСУ.

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