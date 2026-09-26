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26 сентября, 15:22

Происшествия

Режим ЧС введен в Азове Ростовской области из-за атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Режим чрезвычайной ситуации объявлен на пострадавших от атаки территориях Азова в Ростовской области. Об этом сообщили в администрации города.

Жильцов поврежденных домов эвакуировали. Как уточнили в мэрии, люди размещены в пункте временного размещения или у родственников.

В результате падения беспилотников повреждены жилые многоквартирные дома, частные домовладения, промышленные объекты, школа, Дворец культуры и автомобили.

Атаки БПЛА на в Ростовскую область была зафиксирована 26 сентября. В результате пять человек получили ранения. Один пострадавший находится в Таганроге, еще четверо – в Азове. Среди них есть ребенок, который пострадал при падении беспилотника на жилой дом. Все раненые госпитализированы.

Глава региона Юрий Слюсарь также уточнял, что в Азове из-за падения беспилотников повреждены жилые многоквартирные дома, частные дома, промышленные объекты, школа, дворец культуры и автомобили. В Ростове-на-Дону повреждены несколько машин.

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