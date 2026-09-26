Наталья Сергунина: эксперты из 13 стран примут участие в Московском стартап-саммите

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

29 и 30 сентября в столице пройдет Московский стартап-саммит. На нем запланированы выступления российских и зарубежных специалистов, презентации отечественных разработок, награждение лауреатов премии "Новатор Москвы", подведение итогов программы "Техлаб Москва" и многое другое, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"В деловой программе примут участие больше 150 экспертов из России и еще 12 стран, включая Китай, Бразилию, Индию, Малайзию и Филиппины. Они обсудят влияние технологий на развитие разных отраслей – от креативных индустрий до сельского хозяйства", – отметила Сергунина.

Впервые на саммите проведут серию экспресс-встреч, на которых основатели стартапов смогут представить свои проекты потенциальным инвесторам и заказчикам.

В течение двух дней на площадке подведут итоги сразу нескольких крупных технологических конкурсов и акселераторов. Так, 29 сентября состоятся вручение премии мэра Москвы "Новатор Москвы", финал программы по выводу на рынок наукоемких ИИ-продуктов "Техлаб Москва" и демодень международного акселератора Sber500. 30 сентября пройдут демодни школьных и студенческих технологических стартапов, а также участников конкурса растущих брендов "Знай наших", организуемого Агентством стратегических инициатив, Фондом "Росконгресс" и ВЭБ.РФ.

"Несмотря на насыщенную деловую программу, главным фокусом саммита остаются форматы, призванные стимулировать сделки между стартапами, инвесторами и корпоративными инноваторами. В рамках демодней и экспресс-встреч десятки стартапов будут презентовать готовые решения, которые уже завтра могут быть внедрены для модернизации ключевых для страны индустрий", – рассказал старший вице-президент, директор Центра перспективных инвестиций Сбера Алексей Катков.

Финалом саммита станет церемония награждения лауреатов технологической премии, учрежденной правительством Москвы и Сбером.

"В этом году поступило порядка двух тысяч заявок из 76 регионов России. Это на 15% больше, чем в 2025-м. Почти половина конкурсантов – московские предприниматели", – добавила Сергунина.

Столичная номинация "Лучшая инновация для города" собрала 130 предложений. Победителя выберут сами москвичи в ходе голосования на "Активном гражданине".

Всего в конкурсе предусмотрено 17 номинаций для стартапов, инвесторов, представителей корпораций и региональных институтов развития, а также тематических медиапроектов, рассказывающих о технопредпринимательстве и внедрении инноваций в России.

"Номинация "Лучшее решение с AI" стала абсолютным хитом технологической премии, собрав почти 70% всех заявок, поданных стартапами. Это подтверждает, что подавляющее большинство молодых технологических компаний строит свои продукты на базе искусственного интеллекта. Это отличная новость для всей экономики страны. Мы видим огромный потенциал в том, чтобы поддерживать команды, превращающие передовые технологии в прикладные инструменты для решения реальных задач бизнеса и общества", – подчеркнул Катков.

Проекты оценит жюри, в состав которого войдут руководители отечественных предприятий, известные предприниматели, инвесторы, представители органов государственной власти и профильных образовательных учреждений.

Прямую трансляцию саммита можно будет посмотреть на официальном сайте мероприятия.

Ранее сообщалось, что благодаря платформе "Город идей" в Москве воплотили в жизнь уже 10 тысяч инициатив. Платформа объединяет почти 680 тысяч горожан. Жители делятся идеями по наполнению сезонных событийных программ, благоустройству парков и дворов, развитию столичных библиотек и цифровых сервисов.