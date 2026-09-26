Армия России взяла под контроль Петропавловку и Лозовую в Харьковской области

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военные взяли под контроль населенные пункты Петропавловка и Лозовая в Харьковской области, а также Марьино в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что Петропавловка и Лозовая перешли под контроль в ходе расширения внешней зоны контроля, а Марьино – в результате активных наступательных действий группировки войск "Север".

Подразделения группировки "Север" продолжают сжимать кольцо окружения украинских формирований на северо-востоке Харьковской области. Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Хрипуны, Грачовка и Рубленое. Также наносится поражение противнику в районах Нестерное, Шевченково и Варваровка.

В районе Нефедовки российские бойцы сорвали две попытки выхода из окружения группы до 10 военнослужащих ВСУ.

Кроме того, в Минобороны сообщили о нанесении ударов по живой силе и технике аэромобильной и механизированной бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Эсмань, Кияница, Вакаловщина и Бояро-Лежачи Сумской области.

Ранее российские войска освободили четыре населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях, а также в ДНР. Взять населенный пункты Доброполье и Светлая Долина под контроль удалось благодаря активным действиям группировок войск "Центр" и "Восток".

В оборонном ведомстве уточнили, что подразделения группировки "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля над пунктами Бузово и Хижняково.

