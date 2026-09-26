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26 сентября, 12:10

Город

В Москве объявлены торги на КРТ в Головинском районе и Гольянове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва объявила торги на право заключения договоров о комплексном развитии двух участков общей площадью 15,65 гектара. На них планируется построить общественно-деловую и производственную инфраструктуру, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Один участок площадью 10,33 гектара расположен на севере столицы возле транспортного узла "Лихоборы" в проезде Черепановых. Второй, размером 5,32 гектара, находится в бывшей промзоне "Калошино" в Черницынском проезде на востоке города.

По словам Ефимова, инвесторы, которых определят по итогам аукционов, смогут построить там в совокупности свыше 260 тысяч квадратных метров недвижимости – объектов общественно-деловой и производственной инфраструктуры. Реализация проектов позволит создать более пяти тысяч рабочих мест.

Стартовая стоимость лота на проезде Черепановых – 47,89 миллиона рублей, а лота на Черницынском проезде – 4,86 миллиона рублей. К аукционам допускаются любые компании из Москвы и регионов, если за последние пять лет они построили и ввели в эксплуатацию не менее 10% от объема недвижимости, заявленного в лотах. Помимо этого, участникам необходимо внести задаток в размере 20% от начальной цены.

Как отметил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, заявочные кампании завершатся 17 ноября, а сами аукционы запланированы на 25 ноября.

Вблизи транспортного узла "Лихоборы" инвестор сможет возвести общественно-деловой комплекс площадью 160,48 тысячи квадратных метров. В его составе появятся офисы, магазины, фитнес-залы, банки и другие востребованные объекты, а также многоуровневый паркинг на 480 автомобилей площадью 18,67 тысячи квадратных метров. Застройщик, среди прочего, будет обязан сохранить терминал и надземные пешеходные переходы между МЦК и МЦД.

В бывшей промзоне "Калошино" предусмотрено создание промышленно-производственного квартала с постройками производственного назначения, а также центрального теплового пункта и распределительной подстанции, которые застройщик передаст городу. Суммарная площадь недвижимости составит 79,75 тысячи квадратных метров.

Обе площадки находятся вблизи станций МЦК и МЦД, а также крупных автомагистралей, что обеспечит их доступность. В рамках программы комплексного развития территорий в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируют привлекательные городские пространства, которые органично интегрируют в общегородскую ткань.

В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится более 470 проектов КРТ общей площадью свыше 4,7 тысячи гектаров. Программу реализуют по поручению Сергея Собянина.

Ранее в столице на торги были выставлены восемь нежилых помещений, находящихся в районе Южное Медведково. Площадь объектов колеблется от 67,5 до 138,6 квадратного метра. Так как все помещения имеют свободное назначение, их можно задействовать под различные коммерческие проекты – от магазина до фитнес-студии или образовательного центра.

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