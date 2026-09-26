В Петербурге найден пропавший внук рабочего, в чьем доме скрывался Ленин

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Пропавший в Санкт-Петербурге 78-летний Эдуард Парвиайнен найден живым. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Северо-Запад" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ранее отряд информировал о поисках пенсионера. Его местонахождение было неизвестно с 23 сентября.

Парвиайнен – внук петроградского рабочего Петра Генриховича Парвиайнена. В доме его семьи на Карельском перешейке в 1917 году скрывался Владимир Ленин от Временного правительства, о чем сказано на странице Петербургского отделения общества ингерманландских финнов Inkerin Liitto в соцсети "ВКонтакте".

Ранее в Архангельской области нашли живым мужчину, который пропал в лесу. 5 сентября он ушел за грибами с коллегами в районе поселка Луковецкого и внезапно заблудился. 17-го числа мужчину заметили на технологической дороге недалеко от поселка другие грибники. Все 12 дней он ничего не ел и сильно ослаб.

