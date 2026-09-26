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26 сентября, 17:10

Происшествия

Площадь пожара в двух зданиях в Томске выросла до 1,6 тысячи "квадратов"

Фото: 70.mchs.gov.ru

Площадь пожара в двух зданиях в Томске увеличилась до 1,6 тысячи квадратных метров. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"Происходит возгорание двухэтажного кирпичного здания и пристройки по адресу: Томск, улица Нахимова, 8/1", – рассказали в министерстве.

Информация о пожаре поступила пожарным вечером 26 сентября. По данным представителя МЧС, который находится на месте происшествия, пострадавших нет, угрозы распространения огня на соседние здания нет. Часть строения заброшена и не эксплуатируется.

К тушению привлечены 48 человек и 14 единиц техники из нескольких пожарно-спасательных частей. Район пожара оцеплен, на месте работают сотрудники Росгвардии.

Согласно открытым данным, в административном здании располагаются мебельный салон и офисы различных компаний. Рядом находится торговый центр "Оранжевое небо". Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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