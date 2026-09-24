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24 сентября, 14:40

Происшествия

Суд в Стерлитамаке арестовал владельца сгоревшего торгового комплекса

Фото: ТАСС/Ильфат Кинзябаев

Стерлитамакский городской суд до 22 ноября заключил под стражу владельца торгово-сервисного комплекса "Солнечный" Сергея Родионова, обвиняемого по делу о пожаре. Об этом сообщает ТАСС .

Четырехэтажный ТК "Солнечный" воспламенился 22 сентября. Площадь пожара составляла 2,1 тысячи квадратных метров. Спустя время пламя удалось потушить. Предварительно, возгорание могло возникнуть из-за аварийной работы электросети.

Во время пожара из здания удалось эвакуировать 17 человек, в том числе ребенка. Однако 4 человека, в том числе три сестры, погибли. Также пострадали 7 человек, одна из них находится в медикаментозной коме.

СМИ выяснили, что в момент возникновения возгорания системы пожаротушения и оповещения не функционировали. Кроме того, внутренняя отделка здания не соответствовала требованиям пожарной безопасности. На этом фоне глава Башкирии Радий Хабиров поручил проверить все торговые центры в регионе.

По факту произошедшего заведенодело о причинении смерти по неосторожности, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. После этого был задержан владелец торгового комплекса. По версии следствия, индивидуальный предприниматель не смог обеспечить надлежащее соблюдение норм и требований пожарной безопасности при эксплуатации комплекса.

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