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24 сентября, 16:04

Политика

Уиткофф сравнил Трампа с футбольным тренером

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сравнил Дональда Трампа с футбольным тренером. Об этом сообщает Armenpress.

Уиткофф рассказал о встрече в Белом доме, на которой присутствовали премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, Трамп попросил их пожать друг другу руки, положил руку Пашиняна на свою, а руку Алиева – сверху.

"Президент США был немного похож на футбольного тренера, который собирает руки всех игроков вместе. И он сказал: "Теперь это будет команда", – поделился Уиткофф.

Он назвал этот момент невероятным и отметил, что никогда его не забудет.

Ранее Пашинян заявлял, что Ереван не считает российскую военную базу в стране жизненно необходимой, однако пока не поднимает вопрос о ее выводе. Он добавлял, что армянские власти не будут против, если Москва захочет вывести базу. В то же время Армения готова обсудить присутствие военного объекта на своей территории, если Россия решит сохранить его на прежнем месте.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Пашиняна фразой "Вы мужчина или женщина?" из повести Михаила Булгакова "Собачье сердце". Цитируя Булгакова, дипломат указала на противоречивость позиции армянского премьера, который одновременно заявляет о необязательности базы и о готовности обсуждать ее судьбу.

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