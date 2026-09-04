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04 сентября, 19:18

Политика

Захарова прокомментировала слова Пашиняна о военной базе РФ цитатой из "Собачьего сердца"

Фото: mid.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о российской военной базе в республике, процитировав фразу из повести Михаила Булгакова "Собачье сердце".

"Вы мужчина или женщина", – привела она в своем телеграм-канале реплику из булгаковского произведения.

Поводом для реакции стало заявление Пашиняна о том, что Ереван не считает 102-ю российскую военную базу в стране жизненно необходимой, однако пока не поднимал вопрос о ее выводе. Он добавил, что армянские власти не будут против, если Москва захочет вывести базу. В то же время Армения готова обсудить присутствие военного объекта на своей территории, если Россия решит сохранить его на прежнем месте.

Цитируя Булгакова, дипломат, судя по контексту, указала на противоречивость позиции армянского премьера, который одновременно заявляет о необязательности базы и о готовности обсуждать ее судьбу.

Ранее Владимир Путин пригласил Пашиняна в Москву для подробного обсуждения вопросов дальнейшего сотрудничества. Российский лидер отметил, что личная встреча позволит спокойно и с участием специалистов с обеих сторон пройтись по всем пунктам повестки. В качестве примера конкретных тем глава государства привел развитие железнодорожного сообщения.

Путин заявил, что принятие закона о начале вступления Армении в ЕС означает выход из ЕАЭС

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