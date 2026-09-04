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04 сентября, 18:11

Политика

Первоуральск, Королев и Йошкар-Ола могут получить звание "Город трудовой доблести"

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников предложил присвоить Первоуральску, Королеву и Йошкар-Оле почетное звание "Город трудовой доблести". Об этом он заявил в рамках заседания российского организационного комитета "Победа".

"Учитывая вклад в Победу этих городов, предлагаем рассмотреть возможность присвоения им почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести", – заявил Красников.

Почетное звание "Город трудовой доблести" было учреждено в 2020 году, когда его впервые присвоили 20 российским городам. В каждом таком городе устанавливают стелу с изображением герба и национальной символики, отражающую уникальность местных традиций.

Позже список городов трудовой доблести неоднократно расширяли. В этом году для представления к званию были рассмотрены 34 заявки из 19 регионов и семи федеральных округов.

В прошлом году Владимир Путин присвоил звания "Город трудовой доблести" семи российским городам. Его обладателями стали свердловский город Верхняя Пышма, башкирский город Ишимбай, челябинский Миасс, татарстанский город Зеленодольск, кемеровский Ленинск-Кузнецкий, а также Курган и Салехард.

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