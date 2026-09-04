Стилист Рогов назвал тигровый принт самым модным на осень 2026 года

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Тигровый узор станет самым модным принтом в одежде осенью этого года. Об этом в своем телеграм-канале рассказал стилист и телеведущий Александр Рогов.

По его словам, этот анималистичный принт с большим отрывом лидирует среди остальных. Однако, отметил эксперт, носить его стоит осторожно. Узор лучше сочетать с более спокойными тонами, простым кроем и минималистичными деталями.

Также Рогов показал примеры, как можно носить такой принт: на снимках инфлюэнсеры сочетали его с яркими и прозрачными вещами.

Ранее стало известно, что осенью в моду снова войдут прически, популярные в 1980-х. Например, актуальной станет укладка "ананас", когда каскадный хвост собирается на макушке, а пряди спадают на лицо. Также стоит попробовать объемные укладки, неровные стрижки и кудри, в том числе химическую завивку.

