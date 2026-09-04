BZ: заявление Путина об Украине на ВЭФ стало важным сигналом по переговорам

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Немецкое издание Berliner Zeitung обратило внимание на заявление Владимира Путина, сделанное на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), и назвало его важным сигналом по переговорам по Украине.

"Путин по-прежнему считает, что соглашение о прекращении конфликта на Украине возможно. Однако Россия и Украина должны самостоятельно решить ключевые вопросы", – указало издание.

Отмечается, что эти слова подчеркивают возможность дальнейших переговоров между сторонами.

Кроме того, в СМИ добавили, что контакты между Россией и Украиной продолжаются. Однако, по данным газеты, они в основном осуществляются через разведывательные службы обеих стран, из-за чего трудно оценить, насколько стороны близки к соглашению.

На пленарной сессии ВЭФ Путин заявил, что увидел шанс на урегулирование ситуации на Украине. При этом глава государства подчеркнул, что договориться между собой должны именно Россия и Украина.

До этого президент говорил, что в настоящий момент переговорный процесс по Украине заморожен. Путин обратил внимание, что переговоры должны иметь конкретное содержание. При этом российский лидер добавил, что Киев хочет продолжить диалог.

