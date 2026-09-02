Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным для завершения конфликта на Украине

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Американский лидер Дональд Трамп рассчитывает провести встречу с Владимиром Путиным, когда стороны конфликта на Украине будут готовы его завершить, передает ТАСС.

Глава Белого дома также отметил, что поддерживает регулярный диалог как с Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он выразил уверенность, что они могут прийти к заключению сделки.

В то же время Путин отмечал, что в настоящий момент переговорный процесс по Украине заморожен. Он обратил внимание, что переговоры должны иметь конкретное содержание.

При этом, добавил российский лидер, Киев хочет продолжить диалог. Однако, подчеркнул он, с террористами переговоров не ведут.

