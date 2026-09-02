Автомобиль и мотоцикл попали в ДТП на Новомарьинской улице

Фото: MAX/"Дептранс. Оперативно"

ДТП с участием автомобиля и мотоцикла произошло на Новомарьинской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По данным ведомства, авария случилась около 19:20. При этом столкновения транспорта с остановочным павильоном не было. Среди людей на остановке пострадавших нет.

Подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее ДТП с участием пешехода произошло на Рязанском проспекте в Москве. Инцидент произошел в районе дома 67/12, строения 1. Движение в сторону центра было затруднено на протяжении 2 километров.

До этого мужчина и ребенок погибли в аварии на 92-м километре трассы М-2 "Крым" в Московской области. Там водитель автомобиля Citroen не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, после чего в него и движущийся попутно автомобиль Chery въехала "ГАЗель".

Погибшие являлись водителем и пассажиром автомобиля Citroen. Еще три человека пострадали.

