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02 сентября, 19:33

Спорт

Игрок "Зенита" Соболев повторил рекорд Веретенникова по голам в Кубке России

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Соболев забил два мяча в матче с махачкалинским "Динамо" и повторил рекорд Олега Веретенникова по количеству голов в Кубке России по футболу. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча прошла в рамках третьего тура группового этапа "пути Российской Премьер-лиги (РПЛ)" Кубка России. Теперь на счету Соболева и Веретенникова по 24 забитых мяча в этом турнире.

Ранее "Зенит" разгромил тольяттинский "Акрон" со счетом 5:0 в матче первого тура РПЛ. При этом Соболев отличился двумя голами.

Тогда футболист впервые за 447 дней оформил дубль в чемпионате России. До этого он забил дважды за матч 4 мая 2025 года.

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