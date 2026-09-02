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02 сентября, 19:02

Политика

Путин призвал сохранить за Россией Дальний Восток и Арктику и развить их

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Россия должна не просто сохранить за собой огромные пространства Дальнего Востока и Арктики, но и развивать их, заявил Владимир Путин на совещании по развитию Дальневосточного федерального округа.

Он подчеркнул, что нельзя допустить дальнейшей депопуляции региона. Дальний Восток и Арктику нужно укреплять, сделать их надежным перспективным инструментом развития России.

Глава государства добавил, что нужно и далее развивать потенциал регионов, эффективно используя их преимущества, включая расположение рядом с глобальными центрами экономического роста. Он указал на необходимость комплексного подхода к этой работе.

На совещании также рассматривался вопрос о переходе от точечных мер поддержки к общей преференциальной системе на Дальнем Востоке и в Арктике. Президент напомнил, что подобные предложения уже звучали на предыдущем Восточном экономическом форуме, и призвал обсудить главные контуры и частные аспекты нового подхода.

Глава государства указал на высокую динамику позитивных изменений в этих регионах. По его словам, по некоторым главным параметрам их темпы развития превышают общероссийские.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна готова к сотрудничеству в Арктике со всеми зарубежными партнерами, настроенными конструктивно и проявляющими встречную заинтересованность, причем таких государств достаточно. Он подчеркнул, что серьезный ресурсный и транспортный потенциал Крайнего Севера, а также его уникальные природно-климатические особенности создают широкие возможности для международного взаимодействия.

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