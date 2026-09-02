Ольга Зуева заявила о невыплате алиментов от Данилы Козловского с 4 июня

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Актриса Ольга Зуева заявила, что с 4 июня не получает деньги на содержание дочери от своего бывшего спутника, актера Данилы Козловского. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистская) артистки.

"Движение средств по счету подтверждается банковскими документами. Здесь нет места для интерпретации", – сказала Зуева, ответив на комментарий экс-возлюбленного о судебных разбирательствах по алиментам.

Также актриса ответила на обвинения в том, что не позволяет дочери видеться с отцом. Она намекнула, что Козловский сам не проявляет желания видеться с ребенком.

По словам Зуевой, в последний раз актер приезжал к дочери в феврале. При этом, с ее слов, он так и не ответил, когда приедет еще раз.

В то же время Козловский в своем телеграм-канале отмечал, что продолжает финансово поддерживать дочь и старается проводить с ней как можно больше времени, несмотря на ограничения в общении. Он добавил, что судебные разбирательства возникли из-за личных конфликтов с Зуевой.

Актер выразил уверенность, что в таких спорах не стоило обращаться в суд. По его словам, он много раз предлагал урегулировать конфликт мирным путем.

В августе 2026 года Зуева подала иск о взыскании алиментов к Козловскому. В конце месяца в столичном суде состоялась беседа по вопросу содержания девочки.

Адвокат актрисы Елена Смирнова заявила, что, несмотря на устные договоренности, Козловский не перечисляет средства на содержание ребенка. Сторона актера на вопросы журналистов отвечать не стала.

