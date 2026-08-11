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11 августа, 13:57

Шоу-бизнес

Ольга Зуева подала иск о взыскании алиментов с Данилы Козловского

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Светлана Холявчук

Российская модель Ольга Зуева подала иск о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей к своему бывшему спутнику, актеру Даниле Козловскому. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на судебные материалы.

Зуева и Козловский состояли в отношениях и жили вместе с 2015 года. В 2020 году у пары родилась дочь, которую назвали Ода-Валентина. Однако в 2021 году стало известно, что они приняли решение расстаться.

Сейчас Зуева нашла работу в США и живет в Нью-Йорке вместе с дочерью.

Ранее адвокат шоумена Тимура Родригеза (настоящее имя – Тимур Керимов) Сергей Жорин рассказал, что артист планирует обжаловать отказ в снижении алиментов. В иске Родригеза к экс-супруге Анне Девочкиной он настаивал на уменьшении алиментов до 500 тысяч рублей, однако сторона бывшей жены заявила, что на эту сумму невозможно прожить в Испании, где сейчас живут дети Родригеза.

Защита возразила, что в таком случае семья может вернуться в Россию, однако суд посчитал, что это ухудшит уровень жизни детей. В апелляции Родригез намерен пояснить, что 500 тысяч рублей в месяц достаточно для полноценного воспитания и обеспечения детей, а переезд в РФ не ухудшит их уровень жизни.

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