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11 августа, 16:15

Транспорт

Расписание Киевского и Горьковского направлений МЖД изменится с 14 августа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание Киевского и Горьковского направлений Московской железной дороги временно изменится с 14 августа. Это связано с проведением работ по переключению 1-го и 2-го пути на станции Серп и Молот для последующего перевода поездов на новую инфраструктуру, сообщила пресс-служба МЖД в MAX.

В этот период на участке Марьина Роща – Нижегородская поезда будут следовать по одному пути в обе стороны. Из-за этого у некоторых составов изменится время прибытия и отправления, а также количество остановок.

У ряда поездов будут укороченные маршруты: от или до станций Марьина Роща, Нижегородская, Кусково. Кроме того, часть электричек выведут из расписания.

При этом некоторым составам продлят маршрут. Также будут назначены дополнительные поезда между станциями Нижегородская, Балашиха и Железнодорожная, а также Марьина Роща и Апрелевка, Площадь трех вокзалов и Крутое, Павловский Посад и Электрогорск.

Пресс-служба МЖД призвала пассажиров заранее проверить изменения в расписании и отнестись с пониманием к проводимым работам.

Ранее сообщалось, что на станции Мытищи Ярославского направления МЖД до конца года завершат комплексное обновление двух платформ и навесов над ними. Работы ведутся на платформах № 1 и 4, у которых останавливаются поезда, следующие из Москвы и в Москву.

Расписание пригородных поездов Ленинградского направления изменится с 3 по 27 августа

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