Сбой произошел на Горьковском направлении МЖД из-за удара молнии

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Удар молнии в элемент автоматики привел к задержке поездов на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Инцидент произошел в 16:22 во вторник, 9 июня, на станции Железнодорожная. В результате срабатывания защитных систем электропоезд № 6758 Лесной Городок – Захарово совершил вынужденную остановку. После восстановления работы автоматики поезд продолжил движение.

В настоящее время несколько электричек следуют с незначительным отклонением от графика. Специалисты делают все возможное для сокращения задержек поездов, добавили в МЖД.

Ранее поезда задерживались на Ярославском направлении МЖД из-за травмирования человека. Инцидент произошел на перегоне Щелково – Соколовская.

Пригородный состав № 6471, следовавший по маршруту Фрязево – Москва-Ярославская, травмировал пешехода. По предварительным данным, он нарушил правила безопасности на железной дороге.

