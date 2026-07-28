Спасатели напомнили правила безопасности при катании на катамаранах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во время прогулок на катамаранах важно соблюдать меры безопасности. Об этом на фоне жары в столичном регионе сообщает телеканал "360" со ссылкой на заместителя начальника ГКУ МО "Мособлпожспас" Сергея Щетинина.

В первую очередь специалисты советуют согласовать маршрут и скорость с другими участниками прогулки, а также обратить внимание на состояние корпуса и исправность механизмов судна. Кроме того, все пассажиры должны надеть спасательные жилеты. Садиться в катамаран лучше по одному, чтобы он не раскачивался.

Катамаран оснащен педальным приводом, однако это не значит, что на нем можно разгоняться или игнорировать остальных отдыхающих. Нельзя совершать резкие маневры, перегружать плавательное средство, пересаживаться с него во время движения и употреблять алкогольные напитки.

Помимо этого, запрещено кататься в темное время суток, разрешать несовершеннолетним управлять судном без сопровождения взрослых. Детям же нельзя баловаться или прыгать с борта в воду.

После завершения прогулки необходимо причалить к берегу или пирсу на малом ходу. Выходят из катамарана по очереди и осторожно. Судно нужно закрепить у причала, чтобы оно не уплыло.

Если катамаран опрокинулся, спасатели рекомендуют держаться за борт и вместе толкать его по направлению к берегу, параллельно помогая тем, кто плавает не очень хорошо.

Ранее эпидемиологи сократили число разрешенных в столице зон для купания до пяти. Это озеро Белое, Путяевский пруд № 1, "Серебряный бор – 2", "Серебряный бор – 3" и Пионерский пруд. Специалисты следят за состоянием воды в зонах отдыха на протяжении всего лета.