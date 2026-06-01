Врач Кондрахин посоветовал "подзамерзнуть" перед купанием в водоеме

Роспотребнадзор разрешил купание на девяти столичных пляжах. Чем опасен отдых у водоемов, которые не получили подобного допуска, – в материале Москвы 24.

Куда отправиться?

Девять зон с купанием признаны пригодными для отдыха в Москве, сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора. В их число вошли:



озеро "Белое" (ВАО);

Путяевский пруд №1 (ВАО);

Большой городской пруд (ЗелАО);

Школьное озеро (ЗелАО);

пляж "Динамо" (САО);

"Серебряный бор-2" (СЗАО);

"Серебряный бор-3" (СЗАО);

Пионерский пруд (ЦАО);

"Тропарево" (ЮЗАО).

При этом зона отдыха "Левобережье" (САО) принята без права купания из-за несоответствия качества воды и песка. Кроме того, "Мещерское" (ЗАО), озеро "Черное" (ЗелАО) и Головинские пруды (САО) закрыты на реконструкцию, отметили в ведомстве.

Помимо этого, в столице приняты 34 зоны отдыха без организованного купания. Специалисты Роспотребнадзора будут проводить мониторинг всех локаций в течение летнего сезона и при выявлении нарушений выдавать необходимые предписания.

Кроме того, с 1 июня в рамках проекта "Лето в Москве" для жителей и гостей столицы стали доступны бассейны под открытым небом. В этом году организовано 19 площадок, 12 из которых расположены на локациях фестиваля "Московские сезоны". Зоны для плавания оборудованы шезлонгами, зонтами и камерами хранения, также предусмотрены спортивные активности и развлекательные программы. Посетители могут выбрать сеансы продолжительностью 1,5 часа (с 09:00) или 3 часа (с 11:00).

"Лучше не рисковать"

Главное отличие разрешенных пляжей от запрещенных – в комплексном обеспечении безопасности. В таких местах дно проверено водолазами, измерена глубина и установлены буйки, а качество воды подтверждено заключениями Роспотребнадзора. Кроме того, на пляжах дежурят спасатели, готовые в любой момент прийти на помощь, объяснил Москве 24 заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.

"В несанкционированных местах дно может содержать посторонние предметы: строительный и бытовой мусор, выброшенный зимой, стекло, топляк и так далее. Качество воды тоже бывает неблагоприятным", – сказал эксперт.





Сергей Щетинин заслуженный спасатель России Нередко встречаются случаи, когда люди в состоянии алкогольного опьянения начинают купаться в таких местах, ныряют и получают травмы головы, шейных позвонков, мягких тканей. К сожалению, часто это заканчивается смертью, которую констатирует врач постфактум. В лучшем случае – инвалидное кресло, перелом позвоночника.

Особое внимание специалист рекомендовал уделять семейному отдыху: взрослым ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра.

"Если они идут плавать, то это можно делать только в спасательных жилетах и с помощью других поддерживающих устройств", – резюмировал Щетинин.

В свою очередь, врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал Москве 24, что оборудованные зоны пригодны для отдыха без обуви.

"Люди на пляже предпочитают ходить босиком, но на диких, неухоженных территориях можно получить травму стопы", – пояснил он.

Также, по словам врача, в оборудованных местах проводится проверка количества микробных единиц в воде, так как инфекционные и паразитарные болезни передаются в основном через нее.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Лежать на солнце и лезть в воду разгоряченным опасно – может произойти сильное переохлаждение. Перед заплывом надо посидеть в тенечке, отдохнуть, даже "подзамерзнуть" – тогда будет легче входить в воду.

После посещения пляжа необходимо принять душ, чтобы смыть грязь и соль, поскольку они могут быть опасны для кожи, подчеркнул врач.

"Также есть SPF-кремы, которые можно долго использовать на отдыхе (по времени – согласно инструкции). Лучшая защита – SPF 50+, при этом есть кремы, которые можно наносить в течение дня, а есть те, которые через 3–4 часа уходят с кожи", – отметил он.

Для красивого и безопасного загара Кондрахин порекомендовал выбирать утренние часы – с 6 до 11 утра. В это время преобладает полезный для организма ультрафиолет, а вредного инфракрасного излучения мало. Также подходит вечерний промежуток с 16 до 18 часов, когда ультрафиолета тоже достаточно.

В остальное время инфракрасное излучение перебивает ультрафиолет и может навредить коже, заключил специалист.

