01 июня, 16:32

Происшествия

Экс-гендиректора "Радиоавтоматики" Иванова осудили на 8 лет за хищение почти 300 млн руб

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Бывший гендиректор ООО "Радиоавтоматика" Владимир Иванов приговорен в 8 годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Иванов осужден за хищение около 300 миллионов рублей у Центрального научно-исследовательского радиотехнического института имени академика А. И. Берга (ЦНИРТИ), входящего в концерн "Алмаз-Антей". Учреждение подало к нему иск на 283,1 миллиона рублей, который был удовлетворен.

Кроме того, Иванову придется заплатить штраф в размере 700 тысяч рублей. Также ему на 3 года запрещено занимать руководящие должности после выхода на свободу.

Ранее бывшего гендиректора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина приговорили к 8 годам и 2 месяцам лишения свободы за коррупцию. Также суд вынес приговор еще двум фигурантам дела. В зависимости от роли и степени участия в преступлении они признаны виновными в даче взятки, посредничестве во взяточничестве и мошенничестве в особо крупном размере.

