Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:34

Политика
Главная / Новости /

Axios: Трамп нецензурно выругался на Нетаньяху из-за срыва перемирия

Трамп нецензурно отчитал Нетаньяху в телефонном разговоре – СМИ

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп нецензурно отчитал израильского премьера Биньямина Нетаньяху во время недавнего телефонного разговора. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

Американский лидер в грубой форме назвал премьера Израиля сумасшедшим после новых ударов по Ливану. Трамп добавил, что теперь "все ненавидят Израиль и Нетаньяху".

Во время разговора Трамп также заявил, что помог Нетаньяху избежать тюрьмы по делу о коррупции. Он добавил, что теперь Израиль ожидает еще большая изоляция на международной арене.

В конце мая израильские войска нанесли новую серию ударов по территории Ливана. Всего за несколько часов погиб 31 человек, еще 40 получили ранения.

В Минздраве Ливана охарактеризовали произошедшее как массовые убийства, отметив, что среди погибших и пострадавших есть женщины и дети.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Новости мира: более 20 атак Израиля зафиксировали ливанские военные за последние сутки

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика