Axios: Трамп нецензурно выругался на Нетаньяху из-за срыва перемирия

Президент США Дональд Трамп нецензурно отчитал израильского премьера Биньямина Нетаньяху во время недавнего телефонного разговора. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

Американский лидер в грубой форме назвал премьера Израиля сумасшедшим после новых ударов по Ливану. Трамп добавил, что теперь "все ненавидят Израиль и Нетаньяху".

Во время разговора Трамп также заявил, что помог Нетаньяху избежать тюрьмы по делу о коррупции. Он добавил, что теперь Израиль ожидает еще большая изоляция на международной арене.

В конце мая израильские войска нанесли новую серию ударов по территории Ливана. Всего за несколько часов погиб 31 человек, еще 40 получили ранения.

В Минздраве Ливана охарактеризовали произошедшее как массовые убийства, отметив, что среди погибших и пострадавших есть женщины и дети.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.