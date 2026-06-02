В Щербинке задержали пособницу мошенников, забравшую у школьницы 1,7 млн рублей

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Полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве, жертвой которого стала 17-летняя жительница Щербинки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

С заявлением в полицию обратилась мать девушки. Выяснилось, что школьнице позвонили неизвестные, представились сотрудниками различных служб и сообщили, что от ее имени якобы оформлена доверенность на преступника, а под ее данными спонсируется противоправная деятельность.

После этого аферисты потребовали задекларировать имущество в квартире. Поверив звонившим, девушка достала из родительского сейфа все наличные и ювелирные изделия, после чего передала их незнакомке на улице Логинова. Ущерб составил 1,7 миллиона рублей.

Оперативники уголовного розыска отдела МВД России "Щербинский" задержали на улице Михайловской 20-летнюю уроженку Саратова. Похищенное она к тому моменту уже передала соучастнику. Следствие возбудило дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"), суд отпустил фигурантку под подписку о невыезде.

Сейчас полицейские устанавливают личности остальных участников схемы и проверяют задержанную на причастность к другим аналогичным эпизодам.

Ранее в Москве пенсионерка отдала курьеру мошенников 14 слитков золота. По данным столичного главка МВД, неизвестные позвонили 80-летней москвичке и убедили ее купить золото, а после передать слитки курьеру под предлогом "сохранения сбережений" от несанкционированного списания.