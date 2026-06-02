Суд оштрафовал мужчину за попытку сдать экзамен на права с микронаушником

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Московский суд назначил штраф мужчине, который попытался сдать теоретический экзамен на получение водительских прав с микронаушником и скрытой видеокамерой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В ноябре 2025 года мужчина явился в подразделение ГИБДД со специальным техническим оборудованием. Модуль видеокамеры был замаскирован в петле для пуговицы на футболке-поло, а в ухе мужчины находился беспроводной микронаушник. Провода от устройств он спрятал под одеждой.

Сотрудники ГИБДД обнаружили оборудование до завершения экзамена. После этого было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Весной 2026 года следствие пришло к выводу, что в данном случае возможно прекращение уголовного дела с назначением судебного штрафа. Учитывалось, что мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности и возместил причиненный вред.

Ранее сообщалось, что в 2026 году автовладельцам потребуется заменить водительские удостоверения, срок действия которых истек в 2023 году и был однократно автоматически продлен на три года.

Как пояснил юрист Роскачества Игорь Поздняков, с 2022 года действует временная мера: права, срок которых истекал с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, автоматически продлевались до 31 декабря 2028 года. При этом удостоверения с истекающим сроком в 2026 году продлению не подлежат.