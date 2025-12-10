В Москве камеры ЦОДД начали фиксировать остановку мешающих движению машин

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Камеры Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве начали выявлять нарушения в остановке машин, создающих помеху для движения. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Нарушение касается машин, которые остановились на полосе и заблокировали проезд или выезд с парковки. Первая точка – дублер проспекта Маршала Жукова у центра госуслуг.

В Дептрансе добавили, что алгоритм фиксации тщательно продумали вместе с Госавтоинспекцией. Камеры делают снимки с интервалом в минуту, благодаря чему остановка меньше этого времени не считается нарушением. Также нарушение не фиксируется при заторе на дороге.

В ходе проверки нейросеть выявляет факт нарушения, после чего сотрудники ЦОДД перепроверяют материалы. Сомнительные случаи трактуются в пользу водителя.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что создавать помехи для транспорта и пешеходов при остановке автомобиля запрещено.

"Комплексы фотовидеофиксации в столице начали распознавать такие нарушения. Теперь камеры ЦОДД фиксируют уже 66 видов нарушений", – заключил Ликсутов.

