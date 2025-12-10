Форма поиска по сайту

10 декабря, 09:12

Транспорт

Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На фоне снегопада москвичам рекомендовали использовать для поездок по городу общественный транспорт, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По данным ЦОДД, на дорогах 4 балла. В течение дня в некоторых районах столицы ожидается снег, также возможно образование гололедицы.

В настоящее время интенсивное движение зафиксировано на Ленинградском шоссе в сторону центра, Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе Новорижской эстакады в оба направления, а также на МКАД в районе Ленинградского шоссе в обе стороны.

Во второй половине дня могут возникнуть локальные затруднения на внутренней стороне ТТК в районе Беговой улицы, на внешней стороне Садового кольца в районе Садовой-Самотечной улицы, на внешней стороне Бульварного кольца в районе Чистопрудного бульвара.

На движение транспорта могут повлиять низкая скорость из-за погоды, ремонтные работы и мелкие аварии. Ведомство призвало водителей избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

"За обстановкой на дорогах круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД", – добавили в пресс-службе.

В среду, 10 декабря, температура воздуха в столице будет колебаться от минус 1 до 1 градуса. Прогнозируется облачная погода и осадки преимущественно в виде мокрого снега. Скорость южного ветра составит 4–9 метров в секунду.

Из-за гололедицы в столице действует желтый уровень погодной опасности. Он будет актуален до утра 11 декабря.

Выпавший за ночь в Москве снег растает утром 10 декабря

