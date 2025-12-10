Мокрый снег ожидается в Москве 10 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура воздуха в Москве в среду, 10 декабря, составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода и осадки преимущественно в виде мокрого снега. В Подмосковье температура воздуха составит от минус 2 до плюс 2 градусов, в некоторых районах также возможен снег.

Вместе с тем в регионе будет дуть южный ветер, скорость которого составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильина предупредил, что в Подмосковье ожидается похолодание до минус 15 градусов. Это связано с тем, что воздушные потоки будут поступать в центральную часть России из сильно остывших районов Заполярного Урала.

В результате чего в столичном регионе до 12 декабря ночью будут наблюдаться слабоотрицательные температуры, а днем – слабоположительные. При этом до конца рабочей недели осадков не ожидается.