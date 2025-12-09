Форма поиска по сайту

09 декабря, 17:52

Общество

2025 год может стать одним из самых теплых на Земле

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Уходящий 2025 год, вероятно, станет одним из самых теплых на Земле за всю историю наблюдений. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с "Лентой.ру".

По его словам, синоптики уже получили данные за прошедшие 11 месяцев.

"Если чего-то необычного не произойдет, с большой степенью вероятности он войдет в тройку самых теплых", – уточнил Вильфанд.

Согласно его расчетам, средняя температура за последнюю трехлетку (с 2023 по 2025 год. – Прим. ред.) превысит 1,5 градуса, что подтвердит тенденцию к глобальному потеплению. Среди основных причин метеоролог выделил антропогенные факторы, пояснив, что к ним относятся человеческие производства.

Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что в будущем рост температуры на планете продолжится, заключил Вильфанд.

Ранее руководитель Гидрометцентра предупреждал, что один год из следующих пяти с вероятностью 80% станет самым теплым на Земле за всю историю наблюдений и побьет рекорд 2024-го.

Синоптик сослался на отчет Всемирной метеорологической организации (ВМО), в котором указано, что с 2025 по 2029 год среднегодовое повышение температуры превысит 1,5 градуса.

Более того, в документе отмечалось, что потепление в Арктике будет происходить в 3,5 раза быстрее среднего по миру, а площадь морского льда в Баренцевом, Беринговом и Охотском морях значительно сократится.

Ученый объяснил, почему на Земле участились погодные аномалии

