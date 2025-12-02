Синоптик Ильин: декабрь в Москве теплее нормы на 4–7 градусов

Декабрь 2025 года начался в столице с плюсовых температур и отсутствия снега. Какой будет дальнейшая зима и стоит ли ждать осадков до начала 2026 года, расскажет Москва 24.

"Компенсирует недостачу"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Первый месяц зимы в столице окажется теплым, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура в Москве в декабре будет существенно выше нормы, особенно первая декада. Количество осадков будет около нормы", – уточнил синоптик.

Он пояснил, что причиной такой погоды является теплая часть антициклона, который установился практически на всей европейской территории страны за исключением севера.

Прогноз на более дальнюю перспективу дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что начало метеорологической зимы в столице, приходящееся в норме на 13 ноября, в этом году сдвинулось более чем на месяц. Устойчивый снежный покров, по его расчетам, сформируется не раньше 15–20 декабря.

Во второй и третьей декадах первого зимнего месяца Москву ждут две волны похолодания, которые не станут экстремальными, но вернут температурные показатели к сезонным значениям, отметил эксперт.

"К Новому году без снега точно не останемся. А январь компенсирует эту недостачу. Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет", – уверен Тишковец.

В свою очередь, синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин в беседе с Москвой 24 отметил, что в текущей ситуации, когда синоптические процессы стали малопредсказуемыми и не имеют линейных характеристик, давать точные прогнозы сложно.

"Однако общая тенденция остается очень теплой. Что касается осадков в ближайшее время, то их тоже не предвидится – до середины декабря вряд ли получится увидеть более-менее заметный снег. Дальше прогнозировать еще сложнее", – сказал он.

Специалист также подчеркнул, что на сегодняшний день температурные показатели не соответствуют климатической норме для декабря.





Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" Суточные отклонения составляют 4–7 градусов, что существенно больше нормы. Стоит напомнить, что сами климатические нормы за последние 20 лет были пересчитаны в сторону повышения, и даже на этом фоне текущие температуры снова их превышают.

Эксперт уточнил, что норма среднемесячной температуры в Москве составляет 4,4 градуса, поэтому ситуацию, которая сложилась сегодня, можно считать аномальной.

"Хотя, с другой стороны, для обывателя такая погода, наверное, не так уж и плоха", – добавил Ильин.

Можно ждать зиму

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии МГУ Александр Кислов в разговоре с Москвой 24 также подчеркнул, что узнать, какой будет зима, заранее невозможно.

"Любой, кто станет об этом рассказывать, начнет говорить о вероятностях, близких к 50%, – как при подбрасывании монеты", – пояснил он.





Александр Кислов заведующий кафедрой метеорологии и климатологии МГУ Я могу лишь добавить пример: все помнят прошлую зиму в Москве, когда в январе температура держалась около нуля. Но вспомните позапрошлую зиму – тогда были морозы под минус 30. При этом общий фоновый режим распределения температуры в Атлантике и других глобальных факторов в те годы был примерно одинаковым. Это наглядно показывает, как сложно делать подобные предсказания.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов считает, что шансы увидеть снежную зиму все-таки есть.

"На вероятность осадков в этом году влияет завершение природного феномена Эль-Ниньо – аномального потепления в Тихом океане, который сильно влияет на глобальные температуры. В прошлом году именно он во многом обусловил бесснежную зиму, способствуя обновлению рекордов глобального потепления (в 2023 и 2024 годах было зафиксировано превышение доиндустриальных значений на 1,5 и 1,6 градуса соответственно)", – подчеркнул эксперт.





Алексей Карнаухов ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Сейчас Эль-Ниньо закончился, и прямой глобальной причины для аномально теплой зимы не просматривается. Более того, после таких периодов часто наблюдается своеобразная "отдача": из-за ускоренного таяния льдов Гренландии в Северную Атлантику поступает много пресной воды, что может замедлить теплые течения, "отапливающие" Европу и Россию. Это иногда приводит к похолоданиям.

Однако важно понимать, что это не отменяет общего тренда на глобальное потепление, которое развивается с ускоряющейся геометрической прогрессией, подчеркнул он.

"Если за XX век температура выросла на 0,8 градуса, то за первые 24 года XXI века – уже на те же 0,8 градуса", – сказал он.

Сохранение такой динамики угрожает катастрофическими последствиями в долгосрочной перспективе, но в краткосрочном цикле после Эль-Ниньо россияне все же могут ожидать более традиционную, снежную и холодную зиму, заключил Карнаухов.