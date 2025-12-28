Подросток зарезал бывшего одноклассника на школьной елке в Туве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во время новогоднего мероприятия в школе села Кызыл-Мажалык Тувы 17-летний подросток нанес смертельные ножевые ранения своему бывшему однокласснику. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

По предварительной информации, тело школьника с признаками насильственной смерти было обнаружено на территории образовательного учреждения. Вскоре личность нападавшего была установлена, им оказался 17-летний студент первого курса техникума, ранее учившийся в этой же школе.

По версии следствия, между подростками возник конфликт, в ходе которого задержанный использовал принесенный с собой нож. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что нападавший пришел на школьный праздник целенаправленно. Причиной расправы мог стать давний конфликт.

Ранее подросток напал с ножом на школу в поселке Горки-2 в подмосковном Одинцове. Он ранил охранника учебного заведения, после чего применил газовый баллончик и нанес ножевое ранение десятилетнему ученику. Ребенок от полученных травм скончался.

Вскоре подросток был задержан на месте преступления. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

