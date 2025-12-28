28 декабря, 07:21Происшествия
Подросток зарезал бывшего одноклассника на школьной елке в Туве
Во время новогоднего мероприятия в школе села Кызыл-Мажалык Тувы 17-летний подросток нанес смертельные ножевые ранения своему бывшему однокласснику. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по региону.
По предварительной информации, тело школьника с признаками насильственной смерти было обнаружено на территории образовательного учреждения. Вскоре личность нападавшего была установлена, им оказался 17-летний студент первого курса техникума, ранее учившийся в этой же школе.
По версии следствия, между подростками возник конфликт, в ходе которого задержанный использовал принесенный с собой нож. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Отмечается, что нападавший пришел на школьный праздник целенаправленно. Причиной расправы мог стать давний конфликт.
Ранее подросток напал с ножом на школу в поселке Горки-2 в подмосковном Одинцове. Он ранил охранника учебного заведения, после чего применил газовый баллончик и нанес ножевое ранение десятилетнему ученику. Ребенок от полученных травм скончался.
Вскоре подросток был задержан на месте преступления. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
