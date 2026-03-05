Эксперт Масленников: сокращение госслужащих повысит эффективность бюджета Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сокращение численности госслужащих на 15% позволит повысить эффективность столичного бюджета. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявил ведущий эксперт центра политических технологий, экономист Никита Масленников.

По его словам, бюджетная оптимизация означает дальнейшее развитие столицы. Это важно в том числе и как ориентир для других субъектов страны.

"Напомню, что дефицит бюджета регионов в 2025 году возрос в годовом выражении в 3,5 раза, подобравшись почти к 1,5 триллиона рублей. Сложные задачи предстоит решать и федеральному правительству: ужесточать бюджетное правило, снижая цену отсечения по цене нефти; возможны и корректировки в объемах госрасходов", – сказал он.

Масленников добавил, что решения столичного правительства полностью отвечают современным вызовам. Они являются убедительным примером ответственной и социально ориентированной бюджетной политики.

Кроме того, эксперт указал на то, что замедление российской экономики в начале 2026-го отразилось и на деловой активности в Москве. В частности, темпы роста доходов бюджета за два месяца сократились более чем втрое. Также меньший темп увеличения потребовал ряд оперативных решений на опережение с учетом безусловного выполнения всех обязательств правительства Москвы.

На 15% планируется сократить численность административного управленческого аппарата за исключением специалистов, оказывающих соцуслуги горожанам, и тех, кто обеспечивает функционирование учреждений и реализацию проектов для развития инфраструктуры города.

Также предполагается сократить на 10% инвестпрограммы. Средства будут перераспределены на социальные цели.

"Секвестр коснется в первую очередь тех, что запланированы, но не начали исполняться. Расходы по другим программам будут оптимизированы, не исключены и частичные сокращения. По замыслу это позволит повысить эффективность расходов бюджета, сохранить стабильность ключевых направлений, выполнить все обязательства перед москвичами", – заключил Масленников.

Сергей Собянин ранее гарантировал сохранение в бюджете социальных обязательств. Вопросы исполнения городского бюджета рассмотрели на президиуме столичного правительства.

По итогам двух месяцев рост доходов составил 2%, что ниже 6,5%, которые были запланированы при формировании бюджета на год. Отмечалось, что решать поставленные задачи следует в рамках сбалансированного бюджета.