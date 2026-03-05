Форма поиска по сайту

05 марта, 14:44

Политика

Россия и Украина обменялись пленными по формуле 200 на 200

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Россия и Украина обменялись пленными по формуле 200 на 200. Об этом сообщили в российском Минобороны.

"5 марта с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 200 российских военнослужащих. Взамен переданы 200 военнопленных ВСУ", – указали в ведомстве.

Сейчас российские военные находятся на территории Белоруссии. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Позже их доставят в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский анонсировал обмен военнопленными по формуле 500 на 500 за два дня, 5–6 марта. Как он написал в телеграм-канале, это возможно в рамках договоренностей, достигнутых в Женеве.

МИД России уточнил, что 300 военных будут возвращены 6 марта.

В конце феврале Москва и Киев провели обмен телами погибших военных. В ходе процесса Украине была передана 1 тысяча тел. Российская сторона, в свою очередь, вернула на родину тела 35 солдат.

Кроме того, в начале февраля страны передали друг другу пленных военнослужащих в формате 157 на 157. Посредниками при возвращении россиян выступили ОАЭ и США.

