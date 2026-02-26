Москва передала Киеву 1 тыс погибших украинских военных

Фото: телеграм-канал "Владимир Мединский"

Москва и Киев провели обмен телами погибших военных. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский в своем телеграм-канале.

В ходе процесса Украине передана 1 тысяча тел военных. Российская сторона, в свою очередь, вернула на родину тела 35 солдат.

В начале февраля страны передали друг другу пленных военнослужащих в формате 157 на 157. Посредниками при возвращении россиян выступили ОАЭ и США.

Причем тогда же на родину смогли вернуться трое мирных жителей из Курской области, державшихся в заложниках. Вместе с ними с каждой стороны было передано еще по пять раненых.

Оба мероприятия были проведены в рамках достигнутых в ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби договоренностей. Сразу после этого уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова раскрыла, что Москва направила Киеву список из 115 украинцев, которых готова передать, однако с украинской стороны последовал отказ.