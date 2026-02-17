Москалькова передала Киеву список из 115 граждан Украины для возвращения

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия направила Киеву список из 115 украинцев, которых готова передать, однако с украинской стороны последовал отказ.

"Украинская сторона говорит – нет", – сказала она на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Ранее сообщалось, что Москалькова передала Украине 45 человек, которые подлежали выдворению. Вместе с тем на территории Белоруссии было организовано воссоединение 22 семей.

Также стало известно, что в Россию вернулись трое мирных жителей Курской области, которых держали в заложниках на Украине. Кроме того, в рамках стамбульских договоренностей состоялся обмен военнопленными. С каждой из сторон было передано по 5 раненых.