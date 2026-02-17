Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Самолет Нарьян-Мар – Уфа готовится к вынужденной посадке в Нарьян-Маре из-за технической неисправности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"Самолет компании "Руслайн", вылетевший в Уфу, возвращается в аэропорт вылета <...> Наши службы готовы к посадке", – говорится в сообщении.

Ранее самолет, который летел из Москвы в Дубай, вынужденно приземлился в Сочи по технической причине. В отношении судна была организована техническая ревизия. Прокуратура проводит проверку исполнения закона о безопасности полетов.

До этого рейс Нячанг – Иркутск совершил незапланированную посадку во вьетнамском Ханое. Приземление прошло благополучно, никто из пассажиров не пострадал. Всего на борту находились 245 человек, включая 7 членов экипажа.