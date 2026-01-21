Самолет Boeing после экстренной посадки в Красноярске вывели из эксплуатации

Фото: depositphotos/Shebeko

Самолет Boeing, который совершил экстренную посадку в Красноярске по пути из Ташкента во Владивосток, временно вывели из эксплуатации. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

На данный момент, как уточнили в ведомстве, проводится ряд надзорных мероприятий по защите прав пассажиров, в том числе по предоставлению услуг, полагающихся при задержке указанного рейса.

Красноярский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России инициировал доследственную проверку по признакам статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").

Самолет Boeing, летевший из Ташкента во Владивосток, вынужденно сел в Красноярске по техпричинам в среду, 21 января. На борту находились 122 пассажира и члены экипажа. Информация о пострадавших не поступала.