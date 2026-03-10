Форма поиска по сайту

10 марта, 15:05

Общество
Эндокринолог Долгушин: жирная рыба, темный шоколад и бананы повысят настроение весной

Врач назвал продукты, которые повысят настроение весной

Фото: depositphotos/MSeN

Жирная рыба, шоколад и бананы позволят улучшить настроение весной, рассказал News.ru эндокринолог Григорий Долгушкин.

По его словам, за зиму организм сильно устает из-за нехватки солнечного света. Уровень витамина D при этом чаще всего падает до минимального значения.

"По этой причине обязательно добавьте в рацион жирную рыбу, например скумбрию и сельдь", – посоветовал врач.

Он отметил, что в такой рыбе содержатся микроэлементы, которые необходимы для поддержания здоровья в этот период.

"Темный шоколад и какао поднимают уровень дофамина, а бананы и цитрусовые добавят бодрости", – указал Долгушкин.

Кроме того, эндокринолог рекомендовал наладить режим сна и засыпать до 23:00: так нервная система может лучше восстановиться.

Ранее диетолог-эндокринолог Елена Сюракшина рассказала, какие продукты обладают отрицательной калорийностью. По ее словам, к ним относятся такие фрукты и овощи, как сельдерей, огурцы, капуста, цитрусовые, ананас, яблоки, авокадо, а также отруби. Все эти продукты богаты клетчаткой и водой, микроэлементами и витаминами. На их переваривание организм тратит больше энергии, чем они содержат.

"Качество жизни": врач рассказала, какие продукты защищают от образования тромбов

