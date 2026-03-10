HLN.be: гинеколог с генетическим заболеванием тайно стал отцом 16 детей в Нидерландах

Фото: 123RF.com/rimidolove

В Нидерландах гинеколог с генетическим заболеванием мог стать биологическим отцом как минимум 16 детей, используя собственную сперму при процедуре искусственного оплодотворения. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на HLN.be.

По данным СМИ, в конце 2024 года клиника в Арнеме, где работал мужчина, инициировала независимое расследование после того, как вышедший на пенсию врач признался, что в 1970–1980-х годах подменял донорский материал своим, если запланированный донор не являлся, а пациентка рисковала пропустить фертильный цикл.

Пациентов об этом не информировали, официального учета доноров не велось – в документах значилось лишь "искусственное осеменение донором" или просто анонимный донор.

На допросах 80-летний врач указал на 13 детей, однако больница подтвердила минимум 16 случаев и не исключает, что их больше. Он добровольно сдал ДНК-тесты, что позволит установить биологическое родство по запросам семей.

Также выяснилось, что врач является носителем генетического заболевания, которое могли унаследовать рожденные от него дети и их потомки. Однако характер диагноза не раскрывается.

Руководство клиники назвало действия специалиста неприемлемыми, подчеркнув право каждого ребенка знать свое происхождение и право пациентов на доверие к врачу. Клиника обратилась ко всем, кто проходил лечение у этого специалиста в 1970–1990-е годы, и к их детям, если есть основания полагать, что они были зачаты с его донорским участием.

