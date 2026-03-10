Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 15:12

В мире
Главная / Новости /

HLN.be: гинеколог с генетическим заболеванием тайно стал отцом 16 детей в Нидерландах

Гинеколог с генетическим заболеванием тайно стал отцом 16 детей в Нидерландах

Фото: 123RF.com/rimidolove

В Нидерландах гинеколог с генетическим заболеванием мог стать биологическим отцом как минимум 16 детей, используя собственную сперму при процедуре искусственного оплодотворения. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на HLN.be.

По данным СМИ, в конце 2024 года клиника в Арнеме, где работал мужчина, инициировала независимое расследование после того, как вышедший на пенсию врач признался, что в 1970–1980-х годах подменял донорский материал своим, если запланированный донор не являлся, а пациентка рисковала пропустить фертильный цикл.

Пациентов об этом не информировали, официального учета доноров не велось – в документах значилось лишь "искусственное осеменение донором" или просто анонимный донор.

На допросах 80-летний врач указал на 13 детей, однако больница подтвердила минимум 16 случаев и не исключает, что их больше. Он добровольно сдал ДНК-тесты, что позволит установить биологическое родство по запросам семей.

Также выяснилось, что врач является носителем генетического заболевания, которое могли унаследовать рожденные от него дети и их потомки. Однако характер диагноза не раскрывается.

Руководство клиники назвало действия специалиста неприемлемыми, подчеркнув право каждого ребенка знать свое происхождение и право пациентов на доверие к врачу. Клиника обратилась ко всем, кто проходил лечение у этого специалиста в 1970–1990-е годы, и к их детям, если есть основания полагать, что они были зачаты с его донорским участием.

Ранее сообщалось, что донор биоматериала, оказавшийся носителем мутации, приводящей к раку, стал отцом как минимум 197 детей в нескольких странах Европы. Уточнялось, что неназванный студент под псевдонимом Кьельд в 2005 году стал донором в Европейском банке спермы.

Читайте также


за рубежом

Главное

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Читать
закрыть

Возможна ли в РФ передача родственникам пенсионных баллов?

Мера сделает страховую систему более привлекательной

Однако эксперты уверены: при существующих страховых взносах общий объем собираемых средств уменьшится

Читать
закрыть

Что известно о пропаже детей в подмосковном Звенигороде?

13-летняя девочка и два 12-летних мальчика могли провалиться под лед

По одной из версий, школьники собирались на природу, чтобы поздравить одноклассницу с 8 Марта

Читать
закрыть

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика