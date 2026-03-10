Экономист Сафонов раскритиковал идею передачи пенсионных баллов по наследству

В России предложили передавать по наследству накопленные пенсионные баллы, если работающий не дожил до заслуженного отдыха. Насколько реализуема такая инициатива, разбиралась Москва 24.

Больше возможностей для наследников?

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой, которая позволит россиянам получать пенсионные баллы умерших родственников, не доживших до выхода на заслуженный отдых. Парламентарий направил соответствующее обращение председателю правительства Михаилу Мишустину.

По словам депутата, нововведение способно укрепить социальную защищенность граждан и сделать страховую систему более привлекательной. Однако тем, кто уже получает пенсию в связи с утратой кормильца, данная выплата положена не будет.

Слуцкий напомнил, что сегодня размер будущей пенсии определяется взносами, которые перечисляются работодателями. Однако накопленные за жизнь индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) не переходят родственникам умершего, а действующее законодательство допускает наследование только накопительной части. Это, по словам депутата, несправедливо.





Леонид Слуцкий глава фракции ЛДПР Человек долгие годы честно работает, добросовестно выполняет свои обязанности перед государством, платит налоги, но внезапно умирает – и все его баллы индивидуального пенсионного коэффициента сгорают. А ведь они могли бы пойти его семье.

По словам парламентария, подобная выплата окажется равна средней соцпенсии за последние три года и будет зависима от продолжительности страхового стажа умершего и ИПК.

Кроме того, такой механизм поможет стимулировать граждан к легальной занятости и уплате соответствующих взносов. Это позволит многим понять, что пенсионные права имеют ценность, заключил Слуцкий.

Ранее стало известно, что с 1 апреля социальные пенсии в России будут проиндексированы на 6,8%. Это затронет около 4,3 миллиона граждан.

Противоречит природе?

Прежде чем обсуждать предложение о наследовании пенсионных баллов, нужно изучить расчеты Минфина и правительства по этому вопросу, отметил в разговоре с Москвой 24 член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

"Сама по себе инициатива интересная, но нужно оценить, насколько она реализуема и технически обеспечена", – отметил депутат.

Он добавил, что на сегодняшний день работающие граждане делают отчисления в бюджет, а из него получают выплаты дети, пенсионеры и другие категории населения.





Евгений Федоров член комитета Госдумы по бюджету и налогам Это модель коллективной ответственности за общество, когда государство отвечает за всех. Такая система вытекает из конституции. При этом существует и либеральный подход, когда каждый заботится о себе сам. Никто не запрещает гражданам накапливать имущество, ценные бумаги или другие активы, чтобы на пенсии иметь дополнительный доход. Можно проводить и такую политику – чтобы люди сами накапливали средства на старость.

При этом, по мнению Федорова, решение о передаче накопленных баллов должны принимать сами граждане.

При этом доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов подчеркнул в разговоре с Москвой 24, что высказанное в ГД предложение несовместимо с самой природой обязательного социального и пенсионного страхований.





Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Сейчас все построено на солидарном принципе: работающее поколение делает отчисления, и из этих средств производятся текущие выплаты тем, кто достиг пенсионного возраста. Данная система не предполагает изъятия из нее денежных средств и передачи наследникам, поскольку эти деньги не накапливаются на личном счету.

Экономист добавил, что сейчас остается только запись о том, что гражданину должны в будущем: то есть следующее, более молодое поколение станет выплачивать пенсию тем, кто старше.

"Передать средства можно исключительно в рамках накопительной системы, которая предусматривает возможность наследования, а страховая система – нет. Страховые баллы – это, по сути, запись о том, что государство обязано будет заплатить человеку, если он достигнет пенсионного возраста. В случае если гражданин не доживает до этого момента, то не создает необходимого количества денежных средств, которые могли бы потом обеспечить его старость", – объяснил эксперт.

Он отметил: если реализовать такое предложение, это приведет к тому, что при существующем объеме страховых взносов общий объем собираемых средств уменьшится. Соответственно, нынешние пенсионеры будут получать меньше денег. В качестве аналогии можно рассмотреть ситуацию, когда человек застраховал жизнь, но при этом с ним ничего не случилось. По этой логике компания все равно должна была бы выплатить возмещение, заключил Сафонов.